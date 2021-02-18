Атомный крейсер "Адмирал Лазарев" отправили на утилизацию

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Утилизация тяжёлого атомного крейсера "Адмирал Лазарев" начнётся в этом году, следует из материалов портала госзакупок.

Согласно документам, госкорпорацией Росатом с 30 судоремонтным заводом заключён контракт на "Утилизацию тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Лазарев". Стоимость работ составляет 5 млрд рублей. Крейсер должны установить на разделочной стапель 30 судоремонтного завода к концу августа 2021 года.

Работы по утилизации планируют завершить к 30 ноября 2025 года.

Крейсер относится к проекту "Орлан". "Адмирал Лазарев" был передан ВМФ в 1980 году. В 90-х он был законсервирован. С этого времени его судьба была неопределённой, в разное время озвучивались планы как по модернизации, так и по утилизации крейсера.

Всего по проекту "Орлан" было построено четыре крейсера. Крейсер "Адмирал Ушаков" был выведен из состава флота в 2002 году, он также ожидает утилизации. Крейсер "Адмирал Нахимов" в данный момент проходит модернизацию. Как в 2017 году сообщал "Интерфаксу" командующий Северным флотом Николай Евменов, после завершения работ на модернизацию также планируется отправить четвёртый крейсер проекта - "Пётр Великий".