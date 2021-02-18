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Решение об утилизации крейсера "Адмирал Лазарев" объяснили техническим состоянием

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Решение об утилизации тяжелого атомного крейсера "Адмирал Лазарев" принято после оценки технического состояния корабля, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в промышленности.

"Его восстановление обошлось бы дороже, чем строительство нескольких современных кораблей океанской зоны", - сказал собеседник агентства. "Это действительно старый корабль, который уже несколько десятилетий не в строю. Планы по утилизации продиктованы логикой - идет серийное строительство новых кораблей дальней морской зоны", - добавил он.

Утилизация тяжелого атомного крейсера "Адмирал Лазарев" начнется в этом году, следует из материалов портала госзакупок. Согласно материалам портала, госкорпорация "Росатом" заключила с 30-м судоремонтным заводом контракт на "утилизацию тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Лазарев" проекта 1144.1 заводской № 801".

Стоимость работ составляет 5 млрд рублей. Крейсер должны установить на разделочной стапель 30-го судоремонтного завода к концу августа 2021 года. Работы по утилизации планируют завершить к 30 ноября 2025 года.

Крейсер относится к проекту "Орлан". "Адмирал Лазарев" был передан ВМФ в 1980 году и в 1990-х был законсервирован. С этого времени его судьба была неопределённой, в разное время звучали планы как по модернизации, так и по утилизации крейсера.

Всего по проекту "Орлан" построено четыре крейсера. В боеготовом состоянии находится один из них - флагман Северного флота "Петр Великий". Сообщалось, что модернизация "Петра Великого" начнется после возвращения в боевой состав после ремонта однотипного "Адмирала Нахимова". Крейсер "Адмирал Ушаков" был выведен из состава флота в 2002 году, он также ожидает утилизации.

Крейсер "Адмирал Нахимов" в данный момент проходит глубокую модернизацию. Корабль должен вернуться в состав ВМФ РФ в конце 2022 года, сообщил в декабре 2020 года заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

В Минобороны заявили, что "Адмирал Нахимов" станет самым современным крейсером ВМФ РФ. Его, в частности, вооружат "Цирконами" (новая российская гиперзвуковая ракета, проходит испытания, корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) и "Калибрами" (семейство крылатых ракет, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

крейсера Адмирал Лазарев

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