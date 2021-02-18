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Батайская журналистка, на увольнение которой жаловались Путину, стала подследственной

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Батайске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного редактора городской газеты "Вперед" Елены Пивоваровой, сообщил депутатам Заксобрания Ростовской области начальниу регионального главка МВД Олег Агарков.

Он добавил, что делом занимается главное следственное управление.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что дело возбуждено в отношении Пивоваровой и неустановленной группы лиц по ч.3 ст. 160 УК (растрата с использованием служебного положения).

В декабре на пресс-концференции президента Владимира Путина главный редактор газеты "Наше Время" и председатель союза журналистов Ростовской области Вера Южанская рассказала, что Пивоварову в ноябре уволили "без объяснения причин", а затем в редакции прошли обыски и проверки.

Путин поручил губернатору Василию Голубеву разобраться с увольнением Пивоваровой.

Голубев затем сообщил, что лично пообщался с Пивоваровой после публикации в "Российской газете" о ее увольнении. Он тогда добавил, что "на предприятии идут проверочные мероприятия, по их окончании будут приняты все необходимые решения".

Батайск Елена Пивоварова Ростовская область МВД Владимир Путин Вера Южанская Василий Голубев

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