Журналистка, на увольнение которой жаловались Путину, попала в реанимацию

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Бывший главный редактор городской газеты Батайска (Ростовская область) "Вперед" Елена Пивоварова отправлена в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи (БСМП) Ростова-на-Дону с подозрением на инсульт, сообщила "Интерфаксу" ее адвокат Евгения Каплунова.

По словам Каплуновой, 19 февраля Пивоварову положили в реанимацию в ЦГБ Батайска с подозрением на инсульт. Позже ее перевели в палату неврологии, однако уже 24 февраля выписали в срочном порядке без установленного диагноза. После того как удалось связаться со страховой компанией, курирующей лечебные учреждения, врачи установили Пивоваровой капельницы, однако позже ее пришлось переместить в лечебное учреждение в Ростове-на-Дону.

"На сегодня Пивоварову в срочном порядке следователь вызвал на опрос. Видимо, предполагалась ознакомить с материалами о возбужденном уголовном деле, так как до сегодняшнего дня нам ничего не было об этом неизвестно, постановление не представлено. Мы привезли Елену Леонидовну в Следственный комитет, но мы даже сами не вызывали скорую помощь - это сделал следователь, который нас вызвал. Бригада скорой помощи оперативно приехала, зафиксировала уже более сложную форму инсульта, пояснила следователю, что у человека уже на минуты идет время, и бригада увезла ее в БСМП Ростова-на-Дону", - сказала Каплунова.

Она отметила, что состояние Пивоваровой тяжелое, она будет определена в реанимационное отделение.

Ранее сообщалось, что в ходе декабрьской пресс-конференции президента РФ Владимира Путина главный редактор газеты "Наше Время" Вера Южанская рассказала главе государства о ситуации с главредом издания "Вперед" Пивоваровой, которая, как сообщали местные СМИ, была уволена в ноябре прошлого года "без объяснения причин". Позже в редакции прошли обыски и проверки.

Путин поручил губернатору Василию Голубеву разобраться в вопросе ее увольнения. Голубев в свою очередь заявил, что лично пообщался с Пивоваровой после публикации в "Российской газете" о ее увольнении и сказал, что "на предприятии идут проверочные мероприятия, по их окончании будут приняты все необходимые решения".

Начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков на заседании законодательного собрания региона сообщил о том, что в отношении бывшего главного редактора городской газеты Батайска возбуждено уголовное дело. Позже информированный источник подтвердил "Интерфаксу" то, что в отношении Пивоваровой и неустановленной группы лиц возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения) и по местам жительства Пивоваровой и бывшего главного бухгалтера БИА "Вперед" Екатерина Аваковой провели обыски.