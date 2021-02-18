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Суд арестовал красноярку, избивавшую 1,5-годовалого сына-инвалида

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Суд по ходатайству следователей арестовал жительницу красноярского поселка, подозреваемую в истязаниях своего полуторагодовалого ребенка-инвалида. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного следственного управления СКР по региону в пятницу.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал 28-летнюю жительницу города Назарово, подозреваемую в истязании сына", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее следователи возбудили два уголовных дела по факту истязаний малолетнего ребенка в поселке Бор Назаровского района края. Первое – по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), – в отношении матери, которую подозревают в том, что она постоянно избивала и морила голодом своего полуторагодовалого сына-инвалида. Второе дело – в отношении пока неустановленных сотрудников органов опеки и надзора за соблюдением прав детей местной администрации по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время двое детей, в том числе пострадавший ребенок, изъяты из семьи и находятся в больнице.

Красноярский край

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