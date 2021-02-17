Еще одно дело возбуждено после избиения матерью ребенка-инвалида

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Следователи по материалам прокурорской проверки факта избиения матерью полуторагодовалого сына-инвалида в поселке Бор Красноярского края возбудили еще одно уголовное дело - на этот раз по статье "халатность".

"Расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 28-летней жительницы поселка Бор города Назарово, подозреваемой по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание малолетнего), в рамках которого возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных на данный момент сотрудников отдела по опеке и попечительству... по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан)," - сообщили в пресс-службе главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По информации пресс-службе краевой прокуратуры, мать ребенка и ее сожитель злоупотребляли алкоголем, их неоднократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а соседи неоднократно жаловались в правоохранительные органы и сообщали о неблагополучной обстановке в семье. По данным следствия, мать морила голодом и периодически избивала своего ребенка-инвалида.

Однако, как отмечает прокуратура, органы системы профилактики Назаровского района не приняли меры к защите прав детей, в результате их бездействия ребенок стал жертвой физического насилия со стороны матери.

Сейчас двое малолетних детей, в том числе пострадавший ребенок, изъяты из семьи и помещены в больницу, где им оказывают помощь и проводят реабилитацию. Всего у женщины трое детей, и ранее ее лишили родительских прав на старшего ребенка.

По информации пресс-службы следователей, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.