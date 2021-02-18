Мэр Тольятти подал в отставку после встречи с самарским губернатором

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Тольятти Сергей Анташев подал в отставку после совещания в четверг с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, сообщается на официальной странице регионального правительства во "ВКонтакте".

"В последнее время в адрес руководства Тольятти неоднократно звучали претензии как от региональных властей, как и от жителей города. Губернатор неоднократно указывал на недоработки при реализации национальных проектов, оформлении проектно-сметной документации", - говорится в сообщении.

Так, нарекания в адрес руководства Тольятти возникали в связи с недостаточным качеством исполнения задач в сфере дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, а также при решении вопросов экологии, в том числе, рекультивации территорий промпредприятий. Кроме того, в прошлом году был фактически сорван план по обеспечению жильем детей-сирот.

Отмечается, что темп работы, набранный правительством региона в последние годы, "требует от всех глав муниципалитетов, руководителей министерств и ведомств постоянной включенности в процесс преобразований и энергии, необходимости трудиться в режиме 24/7".

Между тем, за последние два месяца сменились главы трех муниципальных районов области - Пестравского, Большеглушицкого и Большечерниговского.

Ранее сообщалось, что в июне 2014 года Самарская губернская дума приняла закон о реформе местного самоуправления, который отменял прямые выборы глав поселений и муниципальных районов.

В сентябре 2014 года прямые выборы мэра были отменены в Самаре, в ноябре - в остальных городах Самарской области.

В апреле 2017 года депутаты Тольяттинской городской думы на внеочередном заседании утвердили кандидатуру директора самарского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" (структура ПАО "Т Плюс") Сергея Анташева на пост главы администрации Тольятти.

Также сообщалось, что с апреля 2012 по февраль 2015 года Анташев занимал должность заместителя мэра Тольятти по городскому хозяйству.