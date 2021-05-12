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Глава Кургана досрочно ушел в отставку

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Дума Кургана на внеочередном заседании утвердила отставку главы города Андрея Потапова. Он решил досрочно оставить должность по собственному желанию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе горадминистрации.

С 13 мая врио главы города будет заместитель мэра, директор департамента социальной политики Елена Ситникова, добавил сотрудник пресс-службы.

Дума избрала Потапова мэром в апреле 2019 года. До этого он с 2016 года руководил городской администрацией.

Курган Андрей Потапов Елена Ситникова

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