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У предполагаемого лидера группы обнальщиков маткапитала нашли самолет

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Семь человек задержаны по делу об афере с обналичиваем денег по программе материнского капитала, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк; по ее словам, у предполагаемого лидера группы обнальщиков нашли самолет.

Это пять жителей Волгоградской области и двое петербуржцев. Предполагаемым организатором является ранее судимый за мошенничество житель Волгоградской области.

По словам Волк, при обысках у фигурантов изъяли три автомобиля премиум-класса, наличные в размере 1,3 млн рублей, жесткие диски, печати и документы, которые могут иметь значение для следствия. У предполагаемого лидера обнаружили частный самолет, решается вопрос о его изъятии.

Представитель ведомства добавила, что петербургский суд уже избрал в отношении подозреваемых меры пресечения. Пятеро заключены под стражу, один человек помещен под домашний арест, еще один находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что полиция северной столицы выявила мошенников, которые, по оперативной информации, через подконтрольные кредитные потребительские кооперативы обналичивали материнский капитал: заключали с обладателями сертификатов фиктивные договоры о строительстве жилья и передавали их в Пенсионный фонд. Полученные деньги распределялись между клиентом и работниками кооперативов. Предложением фигурантов якобы воспользовались более сотни человек. Предварительно, ущерб от противоправной деятельности оценивают в 20 млн рублей.

Накануне, 17 февраля, источник сообщал "Интерфаксу" о задержании в качестве подозреваемых по этому делу четверых мужчин и трех женщин в возрасте от 33-х до 45 лет. Сотрудники правоохранительных органов провели 40 обысков по местам их проживания в Петербурге, Волгоградской и Псковской областях.

Ирина Волк МВД Петербург Волгоградская область

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