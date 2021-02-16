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В Петербурге раскрыли крупную аферу с материнским капиталом

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Петербурга выявили хищение денег, выделенных по программе материнского капитала, ущерб бюджету оценивается в 20 млн рублей, сообщает во вторник пресс-служба надзорного ведомства северной столицы.

Установлено, что мошенники от имени граждан, имеющих право на получение материнского капитала, предоставляли в Пенсионный фонд РФ документы с заведомо ложными сведениями о заключении договоров займа денег на строительство жилых домов в регионах России. Ни о чем не подозревающие сотрудники ПФР перечисляли деньги на счета преступников, сообщают в прокуратуре.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что мошенники заключали фиктивные договоры через подконтрольные кредитные потребительские кооперативы. Полученные по договорам деньги обналичивались и распределялись между клиентами и работниками финансовых организаций, которые требовали за свои услуги 45% от суммы капитала.

По информации оперативников, в 2019-2020 годах кооперативы с помощью объявлений в интернете привлекли более ста клиентов в нескольких регионах России. Предварительно, только в северной столице бюджету РФ причинен ущерб на 20 млн рублей, сообщила Волк.

Она добавила, что по этому факту в Петербурге возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат (часть 4 статьи 159.2 УК РФ).

В настоящее время полицейские при содействии сотрудников ФСБ проводят следственные действия на территории Петербурга и еще в 11 регионах по 40 адресам. Силовики изымают документы, компьютерную технику и иные предметы, которые имеют значение для расследования уголовного дела. Причастных устанавливают.

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Петербурга.

Петербург ПФР МВД Ирина Волк

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