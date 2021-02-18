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Поправки в антиотмывочный закон на 20% сократили отказы банков потенциальным клиентам

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - После вступления в силу изменений в антиотмывочный закон (115-ФЗ) 30 января число отказов банков в открытии счетов и проведении операций клиентов снизилось примерно на 20%, сообщил на встрече с банкирами зампред Банка России Дмитрий Скобелкин.

"Значительное количество клиентов кредитные организации реабилитировали в 2020 году самостоятельно. Мы продолжаем достаточно внимательно следить за динамикой таких отказов, но можно сказать о том, что после выхода закона (прошел всего-то месяц) мы, ежедневно оценивая ситуацию, видим, что где-то на 20% произошло снижение, сократились отказы по таким формальным обстоятельствам", - сказал он.

Вступившие в силу поправки уточнили основания, по которым банки могут отказывать клиенту в заключении договоров банковского счета и в проведении операций.

"Мы надеемся, что это поможет на самом деле преодолеть ранние трудности по сбалансированию ситуации, когда кредитные организации, проводя оценку вовлеченности клиента в проведении подозрительных операций, зачастую перестраховывались и оказывали ему в банковском обслуживании. Такие недостатки имеют место быть", - отметил зампред ЦБ.

Скобелкин также сказал, что в 2020 году объем обналичивания денег в банковском секторе сократился со 110 млрд рублей до 78 млрд рублей.

"Это очень неплохой показатель, учитывая то, что, как мы с вами, знаем, в пандемию этот вопрос стоял и стоит достаточно остро, люди снимали деньги, люди, так сказать, которые занимаются не совсем правильной деятельностью, под это все дело также пытались обналичивать денежные средства, но тем не менее банки и финансовые институты неплохо сработали в этом направлении", - отметил он.

Объем сомнительных транзитных операций в 2020 году сократился со 720 млрд рублей до 600 млрд рублей, добавил зампред.

Вывод денежных средств на 1 января 2021 года составил 52 млрд рублей против 66 млрд рублей годом ранее.

Банк России Дмитрий Скобелкин

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