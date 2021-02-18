Объем "обнала" в РФ в 2020 году сократился почти на 30%

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Объем обналичивания денежных средств в России в 2020 году сократился со 110 млрд рублей до 78 млрд рублей, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

"По нашим данным, объем обналичивания денег в банковском секторе сократился в 2020 году со 110 млрд рублей до 78 млрд рублей. Это очень неплохой показатель, учитывая то, что, как мы с вами, знаем, в пандемию этот вопрос стоял и стоит достаточно остро. Люди снимали деньги, люди, так сказать, которые занимаются не совсем правильной деятельностью, под это все дело также пытались обналичивать денежные средства, но тем не менее банки и финансовые институты неплохо сработали в этом направлении", - сообщил Скобелкин в ходе встречи кредитных организаций с руководством Банка России, организованной Ассоциацией банков России.

Объем сомнительных транзитных операций в 2020 году сократился со 720 млрд рублей до 600 млрд рублей, добавил зампред.

Вывод денежных средств на 1 января 2021 года составил 52 млрд рублей против 66 млрд рублей годом ранее.