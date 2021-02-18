Попова предупредила, что опасность заболеть COVID в РФ все еще велика

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В России удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции, однако риски заразиться еще велики, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Общими усилиями, нам удается сдерживать распространение (коронавируса), и все ежедневные цифры регистрации снижаются. 12 тысяч в сутки - это большое количество зарегистрированных случаев. А мы знаем еще и бессимптомные случаи. И, значит, это количество еще больше. Это говорит о том, что возможность встретить вирус в популяции среди людей достаточно высока сегодня", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

Она отметила: "Сейчас нельзя сказать, что все прошло и мы отпускаем ситуацию. Это не так. Сегодня риски еще достаточно велики".

Как уточнила глава Роспотребнадзора, это связано с тем, что "иммунная система сегодня слабее, чем она была осенью".

"Нельзя обольщаться, отпустить ситуацию и, к несчастью, заболеть. Есть еще такое достаточно известное эпидемиологическое правило: тяжелее всех болеют люди, которые заболевают в начале эпидситуации и в конце. Вот сейчас главное не попасть в число тех, кто заболевает на излете эпидситуации", - подчеркнула Попова.