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В России создадут холдинг космического приборостроения

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "Роскосмоса" одобрил решение о формировании холдинга космического приборостроения, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Решение о создании холдинга на основе АО "Российские космические системы" было одобрено на заседании набсовета госкорпорации в четверг, 18 февраля, написал Рогозин в своем телеграм-канале.

Рогозин отмечает, что в его состав войдут 17 компаний - дизайн-центров, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и сборочных производств, "нацеленных на обеспечение полной импортонезависимости российской ракетно-космической промышленности в вопросах поставок продукции микрорадиоэлектроники космического назначения и приборостроения".

"Холдинг возглавил Андрей Евгеньевич Тюлин, генерал-лейтенант запаса, доктор экономических наук, кандидат технических наук", - сообщил глава "Роскосмоса".

В мае 2020 года Рогозин говорил, что "Роскосмос" приступает ко второму этапу реформирования: созданию внутри корпорации тематических холдингов.

"Госкорпорация приступает ко второму этапу своего развития - речь идет о создании интегрированных структур по тематическим направлениям. Эта реформа давно назрела", - сказал Рогозин, чьи слова привела пресс-служба госкорпорации.

По словам главы госкорпорации, в структуре "Роскосмоса" будут сформированы двигателестроительный, ракетный, приборостроительный и спутниковый холдинги.

Дмитрий Рогозин Роскосмос Российские космические системы

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