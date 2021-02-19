Прокуроры проверили аэропорт Нерюнгри после жалоб замерзших пассажиров

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура сообщила, что проверка выявила санитарные нарушения в аэропорту Нерюнгри ("Чульман") в Якутии. Предприятие проверили по жалобам пассажиров на то, что в помещениях аэровокзала очень холодно.

"Установлено, что температура воздуха в залах ожидания и вылета аэровокзала составила от 11,3 до 13,3 градусов при норме не менее 20 градусов. Кроме того, выявлены нарушения санитарных правил при проведении обеззараживающих мероприятий", - сообщило надзорное ведомство.

Транспортный прокурор внес гендиректору ФКП "Аэропорты Севера" представление об устранении нарушений. В отношении директора аэропорта завели административные дела по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и ст. 6.4 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий).

Аэропорт "Нерюнгри" - самый южный авиаузел Якутии. Он обслуживает авиакомпании "Аврора", "Якутия", "Газпром-Авиа", "ИрАэро", "НордСтар" и "Сибирь" (S7 Airlines).