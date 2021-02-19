Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16Заразились
на 18.02В России 4 125 598+13 447В мире 110 306 032+403 173

Прокуроры проверили аэропорт Нерюнгри после жалоб замерзших пассажиров

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Транспортная прокуратура сообщила, что проверка выявила санитарные нарушения в аэропорту Нерюнгри ("Чульман") в Якутии. Предприятие проверили по жалобам пассажиров на то, что в помещениях аэровокзала очень холодно.

"Установлено, что температура воздуха в залах ожидания и вылета аэровокзала составила от 11,3 до 13,3 градусов при норме не менее 20 градусов. Кроме того, выявлены нарушения санитарных правил при проведении обеззараживающих мероприятий", - сообщило надзорное ведомство.

Транспортный прокурор внес гендиректору ФКП "Аэропорты Севера" представление об устранении нарушений. В отношении директора аэропорта завели административные дела по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и ст. 6.4 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий).

Аэропорт "Нерюнгри" - самый южный авиаузел Якутии. Он обслуживает авиакомпании "Аврора", "Якутия", "Газпром-Авиа", "ИрАэро", "НордСтар" и "Сибирь" (S7 Airlines).

Нерюнгри Транспортная прокуратура Якутия

Новости

Арестован застреливший ребенка через дверь житель Читы

Что случилось этой ночью: пятница, 19 февраля

Что произошло за день: четверг, 18 февраля

Пандемия коронавируса

Попова заявила, что у перенесших COVID нет больших рисков заразиться "британским" штаммом

Попова заявила, что у перенесших COVID нет больших рисков заразиться "британским" штаммом

В МИД РФ назвали решение ЕСПЧ по Навальному политически мотивированным

В МИД РФ назвали решение ЕСПЧ по Навальному политически мотивированным

Мэр Тольятти подал в отставку после встречи с самарским губернатором

Рабочая шестидневка у россиян завершится сокращенной на час субботой

Рабочая шестидневка у россиян завершится сокращенной на час субботой

Москва вышлет эстонского дипломата в ответ на высылку российского из Таллина

"Жемчужный прапорщик" получил третий условный срок

Анастасия Шевченко получила условный срок за сотрудничество с "Открытой Россией"

Анастасия Шевченко получила условный срок за сотрудничество с "Открытой Россией"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');