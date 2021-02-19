Сдерживание цен заметили только 13% россиян

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Опрос Исследовательского центра SuperJob показал, что только 13% россиян считают, что указ президента Владимира Путина и усилия правительства помогли сдержать рост цен на основные продукты в январе-феврале 2021 года.

Еще 69% опрошенных считают, что все эти меры не работают.

Женщины чаще мужчин считают, что государственные меры помогли удержать цены - 14% и 12% респондентов соответственно. Мужчин, не заметивших эффекта от мер по регулированию цен, оказалось 72%, среди женщин так оценивают ситуацию 65%.

Опрос был проведен 17-18 февраля среди 1600 взрослых респондентов в 374 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

В конце декабря 2020 года президент Владимир Путин подписал указ о регулировании цен на социально значимые товары, дав правительству такое право.

16 декабря крупнейшие торговые сети и производители продовольствия, а также Минсельхоз и Минпромторг в среду подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Закрепленные в соглашениях цены на сахар составляют 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.