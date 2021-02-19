Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16Заразились
на 18.02В России 4 125 598+13 447В мире 110 306 032+403 173

Сдерживание цен заметили только 13% россиян

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Опрос Исследовательского центра SuperJob показал, что только 13% россиян считают, что указ президента Владимира Путина и усилия правительства помогли сдержать рост цен на основные продукты в январе-феврале 2021 года.

Еще 69% опрошенных считают, что все эти меры не работают.

Женщины чаще мужчин считают, что государственные меры помогли удержать цены - 14% и 12% респондентов соответственно. Мужчин, не заметивших эффекта от мер по регулированию цен, оказалось 72%, среди женщин так оценивают ситуацию 65%.

Опрос был проведен 17-18 февраля среди 1600 взрослых респондентов в 374 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

В конце декабря 2020 года президент Владимир Путин подписал указ о регулировании цен на социально значимые товары, дав правительству такое право.

16 декабря крупнейшие торговые сети и производители продовольствия, а также Минсельхоз и Минпромторг в среду подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Закрепленные в соглашениях цены на сахар составляют 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.

Хроника коронавируса. Февраль.

18
Волонтер из Сиэтла путешествует на автомобиле с моделью коронавируса привлекая внимание к проблеме пандемии17 февраля. В Колумбии спроектировали портативные надувные куполы для пациентов с коронавирусом для решения проблемы нехватки больничных палат.16 февраля. В Иране выявлено 17 пациентов, инфицированных новой мутацией коронавируса.15 февраля. Турция проводит вакцинацию населения от COVID-19 препаратом китайской компании Sinovac.12 февраля. В Калькутте правительство дало разрешение на открытие всех государственных и частных школ с 9 по 12 классы после того, как они были закрыты более 11 месяцев из-за COVID-19.11 февраля. Медицинский сотрудник проводит урок тай-чи для пациентов с коронавирусом в рамках курса реабилитации во временном госпитале в Крылатском ледовом дворце в Москве.10 февраля. В Иерусалиме прошла акция протеста ультраортодоксов против коронавирусных правил.9 февраля. Число инфицированных COVID-19 в Индонезии с начала пандемии превысило миллион.8 февраля. Традиционный Венецианский карнавал стартовал в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.5 февраля. Пластиковую перегородку для объятий пациентов с родственниками установили в доме престарелых в Луисвилле, штат Колорадо, США.4 февраля. В индонезийской Джакарте началась массовая вакцинация медицинского персонала от коронавируса COVID-19.3 февраля. Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 объявил о продлении до 7 марта режима чрезвычайного положения для Токио и девяти префектур.2 февраля. В некоторых районах Западной Австралии был введен режим самоизоляции, после того, как был выявлен один случай заражения COVID-19 в городе Перт. 2 февраля. Владелец ресторана в Брюсселе посадил манекены за столики у витрины, протестуя против ограничительных мер, принятых бельгийским правительством. Рестораны в Бельгии были вынуждены закрыть свои двери с конца октября 2020 года.2 февраля. После снежного шторма жители Нью-Йорка слепили снеговиков в масках.1 февраля. В школах Бангкока возобновилось очное обучение. 1 февраля. В столице Греции приняли решение об усилении ограничительных мер на фоне роста числа заболевших. На фото: закрытый ресторан в районе Монастираки, Афины.1 февраля. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета. На фото: центр тестирования на коронавирус в Дрездене.
Волонтер из Сиэтла путешествует на автомобиле с моделью коронавируса привлекая внимание к проблеме пандемии
правительство SuperJob Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Арестован застреливший ребенка через дверь житель Читы

Что случилось этой ночью: пятница, 19 февраля

Что произошло за день: четверг, 18 февраля

Пандемия коронавируса

Попова заявила, что у перенесших COVID нет больших рисков заразиться "британским" штаммом

Попова заявила, что у перенесших COVID нет больших рисков заразиться "британским" штаммом

В МИД РФ назвали решение ЕСПЧ по Навальному политически мотивированным

В МИД РФ назвали решение ЕСПЧ по Навальному политически мотивированным

Мэр Тольятти подал в отставку после встречи с самарским губернатором

Рабочая шестидневка у россиян завершится сокращенной на час субботой

Рабочая шестидневка у россиян завершится сокращенной на час субботой

Москва вышлет эстонского дипломата в ответ на высылку российского из Таллина

"Жемчужный прапорщик" получил третий условный срок

Анастасия Шевченко получила условный срок за сотрудничество с "Открытой Россией"

Анастасия Шевченко получила условный срок за сотрудничество с "Открытой Россией"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');