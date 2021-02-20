Масложировой союз отметил сохранение "дамоклова меча" в виде экспортной пошлины

Источники на рынке говорят и о других вариантах возможного ограничения экспорта.

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU -Экспортная пошлина на подсолнечное масло, которая с декабря как "дамоклов меч" висит над переработчиками подсолнечника, может стать реальностью, считают в Масложировом союзе.

"На данный момент угроза пошлины сохраняется, и союз прорабатывает механизмы саморегулирования отрасли для того, чтобы сдержать внутренние цены на бутилированное подсолнечное масло и не допустить ее введения", - заявил "Интерфаксу" исполнительный директор союза Михаил Мальцев.

Он уверен, что введение экспортной пошлины "окажет колоссальное негативное воздействие на всю масложировую отрасль и повлечет за собой еще большие убытки производителей масла, чем убытки от выполнения условий соглашения "по бутылке".

"Мы понимаем, что (на рынке. - ИФ.) сложилась непростая ситуация, и, со своей стороны, делаем все необходимое для обеспечения минимального изменения цен на подсолнечное масло после окончания действия соглашения, вплоть до конца текущего сезона", - заверил он.

Подробности в союзе пока не раскрывают.

Цены на подсолнечное масло, а также на сахар регулируются соглашениями, которые в середине декабря были подписаны между поставщиками и ритейлерами. Они ограничивают оптовую цену на масло в 95 рублей за литр, розничную - в 110 рублей. Соглашения действуют до конца первого квартала.

Минэкономразвития в декабре прошлого года внесло в правительство проект постановления о возможности введения вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло в размере 15%, но не менее чем 135 евро за тонну. При этом в ведомстве отмечали, что пошлины будут введены в случае нарушения соглашения между производителями и розничными сетями в отношении цен на подсолнечное масло.

Цены и на подсолнечник, и на масло продолжают расти вслед за ценами мирового рынка. По данным Центра агроаналитики при Минсельхозе, средние цены продажи подсолнечника, по данным на 3 февраля, составили 37 533 рубля за тонну (без НДС), что на 19 421 больше, чем на 6 февраля 2020 года, и на 761 рубль превышает показатель 27 января этого года.

Подсолнечное масло за год подорожало почти на 35 700 рублей за тонну, его цена превысила 90 000 рублей (с НДС). По сравнению с 27 января она выросла на 1 447 рублей.

Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Центральном федеральном округе (93 247 рублей за тонну), самые низкие - в Северо-Кавказском (66 828 рублей за тонну).

По данным экспертов рынка, экспортные цены на масло достигли $1 400 за тонну, что стало максимальным за последние годы показателем. Эксперты не исключают введения пошлины сразу после завершения срока действия ценового соглашения, то есть с 1 апреля, и до начала нового сезона (до сентября).

Между тем, по словам некоторых из них, обсуждаются и другие варианты ограничения экспорта подсолнечного масла. В частности, не исключается использование казахстанской схемы, когда объемы экспорта для компаний-экспортеров, включенных в сводный перечень, увязывались с гарантированными поставками подсолнечного масла на внутренний рынок.

По оценке экспертов, месячная потребность России в бутилированном подсолнечном масле составляет 100 000 тонн. До конца текущего сезона потребуется 600 000 тонн.

По данным Росстата, в январе производство нерафинированного масла и его фракций составило 493 700 тонн, что на 10,4% меньше, чем в январе, и 12% меньше, чем в декабре прошлого года. Темпы падения производства рафинированного масла и его фракций были выше: в январе в годовом выражении они составили 20,2%, по сравнению с декабрем - 26,2%. Всего было выработано 150,05 тыс. тонн этого масла.