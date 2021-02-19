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Приставы намерены взыскать с Боярского еще один неоплаченный штраф

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила второе за месяц исполнительное производство в отношении народного артиста РФ Михаила Боярского, у которого обнаружили еще один неоплаченный штраф за нарушение правил дорожного движения.

Согласно данным банка данных исполнительных производств на сайте ФССП, очередной штраф в 3 тыс. рублей Боярскому выписала ГИБДД за административное правонарушение 24 ноября 2020 года. Исполнительное производство по факту неуплаты штрафа начато 15 февраля.

Как сообщалось, 12 февраля приставы начали в отношении Боярского производство из-за неоплаченного штрафа за нарушение ПДД 30 ноября 2020 года. Размер взыскания аналогичен - 3 тыс. рублей.

Оперативно получить комментарий артиста по ситуации "Интерфаксу" не удалось.

В последние годы имя актера, который состоит в Общественном совете при ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, неоднократно фигурирует в контексте нарушения ПДД. К примеру, в 2019 году в соцсетях несколько раз появлялись фотографии и видео, авторам которых удалось зафиксировать черный Mercedes, якобы принадлежащий Боярскому, припаркованный в неположенных местах в центре северной столицы. За эти нарушения актер был оштрафован.

Михаил Боярский ФССП

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