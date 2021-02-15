Боярского начали искать приставы из-за штрафа в 3 тыс. рублей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала исполнительное производство в отношении народного артиста РФ Михаила Боярского, который не заплатил штраф за нарушение правил дорожного движения. Соответствующая информация опубликована в банке данных исполнительных производств на сайте ФССП.

По данным сервиса, производство в отношении Боярского завели 12 февраля из-за неуплаты штрафа ГИБДД в размере 3 тыс. рублей, который актеру назначили за административное правонарушение 30 ноября 2020 года.

В последние годы имя народного артиста, который состоит в Общественном совете при ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, неоднократно фигурирует в контексте нарушения ПДД. К примеру, в 2019 году в соцсетях несколько раз появлялись фотографии и видео, авторам которых удалось зафиксировать черный Mercedes, якобы принадлежащий Боярскому, припаркованный в неположенных местах в центре Петербурга. За эти нарушения актер был оштрафован.