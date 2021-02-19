Чечня оказалась лидером по исполнению нацпроектов на Северном Кавказе

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Все регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) хорошо исполняют нацпроекты, но ближе овсего к целевым показателям оказалась Чечня, сообщил полпред президента в СКФО Юрий Чайка на совещании по вопросам нацбезопасности в Ставрополе.

"Из 1 013 показателей, имеющих плановые значения на 2020 год, полностью выполнены и перевыполнены 839 или 82,8%. Наибольший показатель отмечается в Чеченской Республике - 90,3%, а наименьший - в Ставропольском крае - 77,7%", - заявил полпред.

При этом в 2020 году в отдельных регионах округа не достигнуты плановые значения по 113 (11,2%) показателям в рамках нацпроектов "Здравоохранение", "Демография", "Жилье и городская среда", а также "Образование", отметил он.

На результатах исполнения нацпроектов сказались меры по борбе с коронавирусом. Чайка добавил, что по мере отмены этих ограничений придется выполнять цели нацпроектов в ускоренном темпе, в частности это касается проектов"Демография", "Образование", "Здравоохранение", "где в рамках работы по выявлению правонарушений необходимо сосредоточить основные усилия силовых и контрольно-надзорных ведомств".

Он добавил, что в целом по СКФО на нацпроекты за весь период их реализации предусмотрено бюджетное финансирование в размере более 500 млрд рублей (по России - 25,7 трлн рублей). Поэтому в аппарате полпреда налажен мониторинг финансового обеспечения и фактического использования выделяемых средств.

В 2020 году в СКФО выявили больше 120 преступлений, совершенных при реализации национальных проектов, сообщил Чайка. Чаще всего это хищение, нецелевое и неэффективное освоение средств и коррупционные нарушения при торгах и госзакупках. Предотвращен ущерб бюджету в размере 1,8 млрд рублей, добавил полпред.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев на этом же совещании сообщил, что большинство преступлений выявлено при реализации национальных проектов "Демография" и "Здравоохранение".