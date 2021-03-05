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Более 40 боевиков ликвидировали на Кавказе в прошлом году

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Оперативная обстановка на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в минувшем году была напряженной, правоохранители нейтрализовали 45 боевиков, заявил полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка.

"Оперативная обстановка на территории СКФО в 2020 году оставалась напряженной и развивалась на фоне сохраняющихся террористических угроз, скрытой деятельности идеологов международных террористических и экстремистских организаций, сложной эпидемиологической обстановки, а также сохраняющегося протестного потенциала населения в ряде субъектов округа", - сообщил Чайка в интервью, опубликованном в пятницу в "Российской газете".

По его словам, в регионе "в результате проведения более 1500 спецопераций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализованы 45 боевиков, в том числе их лидеры, еще 113 участников бандгрупп задержаны".

"Из незаконного оборота изъято более 900 единиц оружия, а также 120 тыс. боеприпасов. Кстати, по округу в целом более чем на 7% уменьшилось количество преступлений, совершенных с использованием оружия и взрывчатки. Особенно отрадно отметить, что это происходит в КБР (в Кабардино-Балкарской Республике - ИФ) и Дагестане, где раньше стреляли чуть ли не ежедневно. При этом, правда, в регионе зарегистрирован рост на 4% выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков", - отметил полпред президента.

Чайка также уточнил, что "существенное влияние на развитие оперативной обстановки в субъектах СКФО оказывают криминогенные процессы в сфере экономики".

"Только органами внутренних дел выявлено более 6,5 тыс. преступлений экономической и коррупционной направленности. Материальный ущерб от этих преступлений по округу (по оконченным уголовным делам) составил более 17 млрд рублей, а его возмещение обеспечено на сумму почти 6 млрд рублей", - сообщил полномочный представитель президента РФ в СКФО.

СКФО

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