Обнаружено тело девочки, провалившейся под лед со сверстниками на Ставрополье

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили утонувшую девочку, которая в пятницу вместе с двумя сверстниками провалились под лед в Буденновском округе Ставрополья. Об этом сообщили "Интерфаксу" в противопожарной и аварийно-спасательной службе Ставропольского края (ПАСС СК).

Ранее сообщалось, что трое детей в пятницу провалились под лед в Буденновском округе. Одного из них удалось спасти очевидцу. Еще двое, предположительно, утонули.

"В реанимации девочка 2008 года рождения, утонувшая – тоже девочка. По третьему ребенку информации пока нет", - уточнили в службе.

Пропавших детей ищут водолазы.

"На месте работают наши спасатели аварийно-спасательной группы Левокумского ПАСС СК, 13 человек. К месту поисково-спасательных работ в 21:00 выехали пять человек спасателей аварийно-спасательной группы Георгиевска", - добавили в спасательной службе.