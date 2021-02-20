Обрушение галереи цеха произошло на горно-обогатительной фабрике в Норильске

Один человек погиб

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Галерея одного из цехов обрушилась на горно-обогатительной фабрике в Норильске, есть пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ.

"Поступило сообщение об обрушении галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики. Из-под завалов спасены 4 человека", - сказали в главке.

Один из пострадавших во время обрушения на норильской обогатительной фабрике скончался в больнице, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

"Умер один из госпитализированных - скончался в машине скорой помощи", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Также в СКР уточнили, что всего под завалами по предварительным данным было 8 человек. Двое спаслись самостоятельно, четверых достали спасатели, один из них скончался в машине скорой, ещё двоих в настоящее время ищут под завалами.

Галерея цеха горно-обогатительной фабрики в Норильске рухнула во время ремонтных работ, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Предварительно галерея находилась в ремонте. Именно эти работы могли спровоцировать обрушение", - сказал источник.