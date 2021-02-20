После обрушения галереи цеха в Норильске госпитализированы пять человек

Их состоянии оценили как тяжелое

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Пять человек, пострадавших при обрушении цеха Норильской обогатительной фабрики, госпитализированы в местную больницу, их состояние оценивается медиками как тяжелое, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве региона.

"В Норильскую межрайонную больницу №1 госпитализированы пятеро пострадавших в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за жизнь и здоровье пациентов сейчас борются бригады травматологов, анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов.