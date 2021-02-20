В Совфеде ждут, что США изменят отношение к европейским участникам "Северного потока 2"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - США при новой администрации изменят свою линию по отношению к европейским участникам проекта "Северный поток 2", что повышает шансы на завершение строительства, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Полагаю, что США будут продолжать препятствовать проекту, но скорректируют свою линию в отношении его европейских, прежде всего германских участников. Евроатлантическая солидарность для этой администрации, судя по всему, важнее, чем коммерческие интересы по сжиженному газу и поддержка Украины. Шансы на завершение проекта, и без того несомненные, от этого только повышаются", - сказал Косачев "Интерфаксу" в субботу.

Так он прокомментировал сообщения о том, что администрация США представила доклад Конгрессу о санкциях по "Северному потоку 2", в котором указаны всего две российские компании, уже находящиеся в санкционном списке.

О таком решении администрации сообщил высокопоставленный член комитета по международным отношениям Сената Джим Риш.

"Я глубоко обеспокоен и разочарован докладом Госдепартамента о деятельности "Северного потока-2" и его решением отказаться от дополнительных санкций в отношении других субъектов, участвующих в этом строительстве", - говорится в заявлении Риша.

"Этот доклад предоставил нам названия двух российских компаний, которые в настоящее время занимаются строительством газопровода "Северный поток-2", а также 18 компаний, которые прекратили свое участие в строительстве проекта", - отметил он.

"Кроме того, обе компании, в отношении которых объявлены санкции сегодня, были включены в санкционный список администрацией Трампа в январе", - добавил сенатор.