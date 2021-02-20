США внесли только две компании РФ в доклад конгрессу по санкциям

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США представила доклад Конгрессу о санкциях по "Северному потоку-2", в котором указаны всего две российские компании, уже находящиеся в санкционном списке, сообщил высокопоставленный член комитета по международным отношениям Сената Джим Риш.

"Я глубоко обеспокоен и разочарован докладом Госдепартамента о деятельности "Северного потока-2" и его решением отказаться от дополнительных санкций в отношении других субъектов, участвующих в этом строительстве", - говорится в заявлении Риша.

"Этот доклад предоставил нам названия двух российских компаний, которые в настоящее время занимаются строительством газопровода "Северный поток-2", а также 18 компаний, которые прекратили свое участие в строительстве проекта", - отметил он.

"Кроме того, обе компании, в отношении которых объявлены санкции сегодня, были включены в санкционный список администрацией Трампа в январе", - добавил сенатор.

Он подчеркнул, что компании, не охваченные докладом госдепа, в настоящее время активно поддерживают строительство "Северного потока-2".

Между тем, агентство Bloomberg уточняет, что в своем докладе, представленном Конгрессу, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по "Северному потоку - 2", российское судно "Фортуна" и его собственника - компанию "КВТ-Рус", против которых уже действуют санкции, введенные при экс-президенте Дональде Трампе.

В докладе также перечислены другие организации, которые уже прекратили свою работу по "Северному потоку-2".

При этом в нем нет никаких немецких или других европейских организаций.

"Проще говоря, сегодняшние санкции совершенно неадекватны", - заявил член комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол.

"Намерения Конгресса ясны и не могут быть проигнорированы: обязательные предписания, принятые при двухпартийной поддержке в последних двух оборонных бюджетах, предназначены для того, чтобы остановить завершение строительства зловредного российского трубопровода "Северный поток-2"", -отметил он.