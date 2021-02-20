В нападении на смотрителя маяка в Кронштадте заподозрили его жену

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Жена смотрителя маяка в Кронштадте задержана по подозрению в нападении на супруга, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД в по Петербургу.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). 41-летняя женщина, которая работает на маяке техником, находится в статусе подозреваемой. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, говорится в релизе.

По версии полиции, 18 февраля в ходе пьяной ссоры женщина ранила супруга ножом, добавляет пресс-служба.

Накануне, 19 февраля, сообщалось о ранении 49-летнего смотрителя маяка Толбухин в Кронштадте. Согласно первоначальной информации, поступившей в правоохранительные органы, на мужчину напали трое неизвестных.

Один из старейших маяков России - Толбухин установлен на искусственном острове в 2,8 мили к северо-западу от западной оконечности острова Котлин. По данным СМИ, на этом маяке служат и живут только смотритель и его супруга-техник.