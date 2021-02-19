В Кронштадте смотритель маяка тяжело ранен в результате нападения

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Кронштадте в четверг неизвестные напали на 49-летнего смотрителя маяка. Он госпитализирован в тяжелом состоянии с колото-резаной раной, сообщили в пресс-службе управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На смотрителя рядом с маяком "Толбухин" напали три человека, рассказал источник "Интерфакса" со ссылкой на очевидцев. С места преступления изъяли восемь бытовых ножей, две куртки, бутылки, стаканы и стопки, ружье и патроны.

Один из старейших маяков России - "Толбухин" установлен на искусственном острове в 2,8 мили к северо-западу от западной оконечности острова Котлин.