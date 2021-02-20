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В Москве задержали гендиректора ТГК-2 Надежду Пинигину

В Москве задержали гендиректора ТГК-2 Надежду Пинигину
Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Москве задержана гендиректор ПАО "Территориальная генерирующая компания №2" (ТГК-2) Надежда Пинигина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пинигина подозревается в совершении экономических преступлений. Задержание прошло в Москве, сейчас Пинигину этапируют в Архангельск", - сказал собеседник агентства.

Позднее источник уточнил, что Пинигиной инкриминируют злоупотребления должностными полномочиями и уклонение от уплаты налогов. По его словам, оперативно-следственные действия прошли в нескольких регионах РФ.

Согласно данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", до работы в ТГК-2 Пинигина входила в состав советов директоров АО "Башкирская содовая компания", АО "Башкирская химия", АО "Березниковский содовый завод", являлась гендиректором ООО торговый дом "Башкирская химия", АО "Единая торговая компания".

По информации на сайте компании, ПАО "ТГК-2" является крупнейшей теплоэнергетической компанией Центрального и Северо-Западного федеральных округов России. Компания работает в пяти регионах России и в городе Скопье (Северная Македония). В Ярославле, Костроме и Архангельске за ТГК-2 закреплен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО).

ТГК-2 Надежда Пинигина

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