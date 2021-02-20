Руководство ТГК-2 и "Архоблэнерго" заподозрили в злоупотреблении и сокрытии денег

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В отношении представителей руководства ПАО "Территориальная генерирующая компания N2" ("ТГК-2") и "Архоблэнерго" возбуждены дела по статьям о превышении должностных полномочий и сокрытии денег, за счет которых должны были взыскиваться налоги, несколько фигурантов дела задержаны, сообщили журналистам в субботу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Там отметили, что задержания в Москве и Архангельске прошли силами ФСБ совместно со Следственным комитетом, МВД и Росгвардией.

В свою очередь в Следственном комитете РФ журналистам сообщили, что следствие будет ходатайствовать об аресте задержанных. В спецслужбе и СК не уточнили число подозреваемых и их должности.

Суть обвинения

По версии следствия, в результате "допущенного подозреваемыми злоупотребления должностными полномочиями в период с 2018 по 2020 годы создана угроза энергетической безопасности Архангельской области, дестабилизирована работа АО "Архоблэнерго", которому причинен значительный материальный ущерб в размере не менее 350 млн рублей". Отмечается, что организация получила отрицательный финансовый результат в виде чистого убытка в размере более 290 млн рублей, кредиторская задолженность была искусственно увеличена до более чем 1 млрд рублей, при этом образовался долг перед бюджетом по налогам и страховым взносам в размере более 140 млн рублей.

Кроме того, подозреваемые предприняли меры, направленные на дестабилизацию финансового положения АО "Архоблэнерго" и последующее его банкротство с целью монополизации и получения контроля над топливно-энергетическим рынком Архангельской области.

По месту работы и жительства подозреваемых проведены обыски, изъята необходимая документация.

Ранее осведомленный источник сообщал "Интерфаксу", что гендиректор ПАО "Территориальная генерирующая компания №2" (ТГК-2) Надежда Пинигина была задержана в Москве, ей инкриминируют злоупотребления должностными полномочиями и уклонение от уплаты налогов.