100-летняя жительница Самары выписана после госпитализации с COVID-19

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Врачи инфекционного госпиталя Самарской городской больницы № 8 вылечили от COVID-19 пациентку в возрасте 100 лет, сообщает министерство здравоохранения Самарской области.

Отмечается, что жительница Самары проходила лечение в стационаре в течение нескольких недель, сейчас она в связи с выздоровлением выписана домой.

Инфекционный госпиталь на базе больницы был развернут в октябре прошлого года, за этот период медперсонал оказал помощь более 1,2 тыс. пациентам с коронавирусной инфекцией и подозрением на COVID-19.

"Около 10 % - это пациенты старше 80 лет. Старшее поколение наиболее тяжело переносит коронавирусную инфекцию, поэтому призываю проявлять важную заботу о пожилых родственниках, создать условия для их самоизоляции, соблюдать все меры безопасности, чтобы уберечь их от встречи с инфекцией", - цитирует пресс-служба заместителя главного врача больницы Марину Цветкову.