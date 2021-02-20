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Михаил Ефремов этапирован из московского СИЗО в Белгородскую колонию

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Осужденный по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов этапирован из столичного СИЗО-5 в исправительную колонию в Белгородской области после проведения с ним следственных действий, сообщил журналистам в субботу ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"Сегодня, когда члены ОНК г. Москвы прибыли для осуществления общественного контроля и посещения граждан, находящихся в ФКУ СИЗО-5, выяснилось, что актер Михаил Ефремов этапирован по месту отбывания наказания в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области", - сказал Мельников.

Ефремов был этапирован в Москву в феврале для участия в следственных действиях по делу о даче свидетелями защиты ложных показаний в ходе его судебного разбирательства.

В настоящее время его статус по этому делу - свидетель.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. 22 октября Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 лет.

Актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ).

ДТП с участием актера произошло 8 июня 2020 г. на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его джип, как установило следствие, был исправен.

Михаил Ефремов

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