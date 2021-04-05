Трех свидетелей по делу Ефремова будут судить за дачу ложных показаний

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - МВД РФ передало в суд Москвы уголовные дела трех свидетелей, обвиняемых в даче ложных показаний на суде в отношении устроившего смертельное ДТП артиста Михаила Ефремова, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Окончено предварительное расследование трех уголовных дел, возбужденных по части 1 статьи 307 УК РФ (заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод). Уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу", - сказала Волк журналистам.

По данным полиции, ранее в Пресненском суде Москвы в ходе процесса в отношении Ефремова по ходатайству его адвоката были допрошены три свидетеля. Их утверждения противоречили собранным судом доказательствам. После проверки полиция возбудила в отношении свидетелей уголовные дела о даче заведомо ложных показаний.

Как пояснила Волк, в ходе предварительного расследования были проведены портретные и психолого-психиатрические экспертизы, допрошены более десяти свидетелей, изъяты видеозаписи и документы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.

Сейчас все фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима с лишением права управлять транспортным средством на три года. 22 октября Мосгорсуд снизил наказание до 7,5 лет.

ДТП с участием актера произошло 8 июня прошлого года на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель Сергей Захаров, управлявший фургоном, в который въехала машина Ефремова. В момент случившегося артист был пьян, а его джип, как установило следствие, был исправен.