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"Вектор" готов приступить к созданию вакцины от нового штамма птичьего гриппа

"Вектор" готов приступить к созданию вакцины от нового штамма птичьего гриппа
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Научный центр "Вектор" Роспотребнадзора готов приступить к разработке тест-системы и вакцины от новой разновидности птичьего гриппа A(H5N8), сообщил глава центра Ринат Максютов.

"Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы, которая позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения", - заявил он в эфире Первого канала в субботу.

"А также начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма", - добавил Максютов.

Ранее в субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ученым "Вектора" удалось лабораторно подтвердить первый случай инфицирования людей вирусом гриппа птиц A(H5N8).

Заболевание было выявлено у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц зарегистрировали вспышку гриппа птиц.

Попова сообщила, что все заболевшие перенесли вирус легко, и случаев передачи от человека к человеку не обнаружено.

"Вирус способен передаваться от птиц к человеку, преодолел межвидовой барьер. Но на сегодня от человека к человеку этот вариант вируса гриппа не передается. Насколько быстро последующие мутации позволят преодолеть и этот барьер, покажет время", - сказала глава Роспотребнадзора.

Ринат Максютов Вектор Роспотребнадзор

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