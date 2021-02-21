Заразившиеся птичьим гриппом в Астраханской области прошли лечение

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Семь сотрудников ООО "Птицефабрика Владимировская", где было уничтожено все поголовье птицы из-за вируса птичьего гриппа, испытывали легкое недомогание, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы региона.

"В начале декабря 2020 года на птицефабрике в Ахтубинском районе произошла вспышка птичьего гриппа. Немедленно были приняты карантинные меры (...) У семи сотрудников птицефабрики в этот период (проведения дезинфекции на фабрике - ИФ) наблюдалось лёгкое расстройство здоровья (першение в горле), все лечились амбулаторно. Их здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что птица и готовая продукция (замороженное мясо и яйца) уничтожены, проведены все дезинфекционные мероприятия. С 24 февраля после завершения мойки и текущей дезинфекции корпусов планируется провести побелку и аэрозольную (заключительную) дезинфекцию с контролем качества. С 15 апреля планируется приобретение цыплят.

Ранее в субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что первый случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа в мире выявили в России. Открытие сделали ученые научного центра "Вектор" Роспотребнадзора" РФ: лабораторно подтвержден первый случай инфицирования человека вирусом гриппа А, гриппа птиц AH5N8.

Попова пояснила, что вирус выявлен у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц зарегистрировали вспышку гриппа птиц.

Также сообщалось, что в декабре прошлого года более 10 тыс. голов птицы пало от гриппа птиц в ООО "Птицефабрика "Владимировская", на предприятии был введен режим ЧС, объявлен карантин.

Со ссылкой на министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области сообщалось, что фабрика возобновит работу в апреле 2021 года и закупит более 400 тыс. голов птицы.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Птицефабрика "Владимировская" принадлежит одному физлицу - Александру Топилину. Уставный капитал равен 60 тыс. рублей.

В Астраханской области действуют три птицефабрики, специализирующиеся на производстве яиц: ГПАО СХП "Птицефабрика "Харабалинская", ООО "Птицефабрика "Владимировская" и ГПАО СХП "Птицефабрика "Степная".