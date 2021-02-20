Источник сообщил о сигнале бедствия с Superjet, летевшего из Краснодара в Самару

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Самолет Superjet-100 подал сигнал бедствия после вылета из Краснодара в Самару, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, самолет вылетел из Краснодара в 18:55 по московскому времени и через сорок минут подал сигнал бедствия.

По данным сервиса Flightradar24, самолет авиакомпании "Азимут" подал код ответчика (squawk) 7700, что говорит о чрезвычайной ситуации на борту. По этим же данным, самолет продолжает полет по маршруту.

Позднее в Куйбышевской транспортной прокуратуре "Интерфаксу" сказали, что дежурный самарского аэропорта "Курумоч" не получал информации о сигнале бедствия от капитана Superjet-100. В Самаре ждут прибытия этого рейса по графику.