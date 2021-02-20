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Подавший сигнал бедствия Superjet-100 успешно приземлился

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Азимут", который подал сигнал бедствия при перелете из Краснодара в Самару, благополучно сел в аэропорту назначения, сообщила пресс-служба самарского аэропорта "Курумоч".

Рейс А4-307 совершил посадку в 21:41 по местному времени, посадка была штатной, уточнили на предприятии.

Ранее источники сообщали, что самолет подал сигнал бедствия через сорок минут после вылета из Краснодара. По данным сервиса Flightradar24, борт авиакомпании "Азимут" подал код ответчика (squawk) 7700, что говорит о чрезвычайной ситуации на борту.

В аэропорту "Курумоч" информацию о сигнале бедствия не получали.

Superjet-100 Самара Краснодар Азимут

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