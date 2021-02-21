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Четверых человек задержали в Норильске по делу о смерти троих рабочих

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Четверо сотрудников из числа управления фабрики и компании-подрядчика были задержаны в рамках расследования по уголовному делу о гибели рабочих во время ремонтных работ на фабрике в Норильске, сообщает в воскресенье пресс-служба Следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия.

"В рамках расследования уголовного дела задержаны 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер и 46-летний начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей", а также 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста "Норильскникельремонт", ответственный за допуск сотрудников к работам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно, в июле 2018 года на территории обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые не были своевременно устранены.

"По предварительной версии следствия, в июле 2018 года при обследовании строительных конструкций здания склада дробления руды Норильской обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания, и было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ, которые не были начаты своевременно в установленный срок в результате бездействия подозреваемых сотрудников Норильской обогатительной фабрики, своевременно в установленный срок в результате бездействия подозреваемых сотрудников Норильской обогатительной фабрики", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, частичное обрушение конструкций произошло в субботу в дробильном цехе горно-обогатительной фабрики в Норильске на площади около 1 тыс. кв. метров. В это время в здании находились восемь человек. Четверых пострадавших достали спасатели, позже один рабочий скончался в машине скорой помощи. Тела двоих рабочих нашли под завалами вечером. Двое выбрались из-под завалов самостоятельно.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По факту происшествия прокуратура также инициировала проверку.

Власти Норильска объявили 22 февраля днем траура в связи с гибелью рабочих из-за обрушения на фабрике.

Норильск

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