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Медики назвали стабильно тяжелым состояние пострадавших при обрушении в Норильске

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Пятеро пострадавших в результате обрушения конструкций в одном из цехов Норильской обогатительной фабрики находятся в больнице в стабильно тяжелом состоянии, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края.

Один из пострадавших переведен из реанимации в обычное отделение. Накануне сообщалось, что в реанимацию после ЧП попали два человека.

Как сообщалось, частичное обрушение конструкций произошло в субботу в дробильном цехе горно-обогатительной фабрики в Норильске на площади около тысячи метров. В это время в здании находились восемь человек. Четверых пострадавших достали спасатели, двое выбрались из-под завалов самостоятельно. Позже один рабочий скончался в машине скорой помощи. Тела еще двоих погибших нашли под завалами вечером.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст.216 УК РФ). Задержаны четверо сотрудников фабрики и компании-подрядчика - 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер и 46-летний начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей", а также 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста "Норильскникельремонт", ответственный за допуск сотрудников к работам.

Глава "Норникеля" Владимир Потанин связал происшествие с нарушением техники безопасности руководством предприятия.

Власти Норильска объявили 22 февраля днем траура в связи с гибелью рабочих.

Красноярский край Норильск

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