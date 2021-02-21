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Путин проведет заседание коллегии ФСБ в очном формате

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание коллегии Федеральной службы безопасности.

Заседание пройдет в очном формате, сообщает в воскресенье телеканал "Россия-1" (ВГТРК).

Кроме того, в понедельник в Сочи Путин проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который уже приехал в Россию.

Переговоры продлятся целый день, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также на следующей неделе у президента РФ ожидается встреча с новым президентом Киргизии. Пока они только общались по телефону, уточняет телеканал.

23 февраля, в День защитника Отечества, Путин возложит цветы к могиле неизвестного солдата.

Владимир Путин ФСБ

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