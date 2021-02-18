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Встреча Путина и Лукашенко пройдет 22 февраля

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впервые назвал дату встречи Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Она пройдет 22 февраля.

"Можно ожидать весьма продолжительные переговоры", - сказал он на брифинге.

В повестке встречи, по его словам, "двусторонние отношения" и обмен мнениями по международной проблематимке. Александру Лукашенко "наверняка есть, о чем проинформировать российского президента, только что завершилось Всенародное собрание", отметил Песков.

До сих пор Песков говорил, что саммит готовится, но называл преждевременным обсуждать даты и темы предстоящих переговоров.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей 12 февраля сказал, что встреча состоится в конце февраля. 18 февраля сам Лукашенко сказал, что переговоры пройдут в 20-х числах февраля.

В Минске отрицают сообщения источников российских СМИ о том, что белорусский президент намерен просить Россию о новом кредите. Сам Лукашенко сказал, что поедет в Россию не для того, чтобы что-либо просить, в том числе "аж $3 млрд".

Александр Лукашенко Белоруссия Минск Владимир Путин Дмитрий Песков ВНС

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