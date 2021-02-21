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Траулер в Баренцевом море подал сигнал бедствия

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Рыболовецкий траулер Polaris потерял ход в Баренцевом море, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в морском координационно-спасательном центре.

"Экипаж траулера Polaris подал сигнал бедствия и сообщил об отказе основного двигателя в 81 км от полуострова Рыбачий", - рассказал источник агентства.

На борту судна десять человек. Состояние команды удовлетворительное, отметили в центре.

Траулер, по предварительным данным, принадлежит компании Nord West float.

К месту инцидента направлено спасательное судно для буксировки.

Баренцево море Polaris

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