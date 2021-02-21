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В МЧС заявили об отсутствии угрозы экипажу траулера в Баренцевом море

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Угрозы жизни и здоровью экипажа траулера Polaris, который потерял ход в Баренцевом море в воскресенье, нет, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, на судне "вспомогательные устройства в работе (...) связь с судном устойчивая, судно в группе судов, ведущих промысел".

По данным регионального главка МЧС, спасательный морской буксир М-0631 "Мурманрыба" вышел на помощь траулеру в 15:10 по Москве, прибудет на место около 19:00 по московскому времени.

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Как отметили в пресс-службе, ориентировочное время прибытия в порт приписки в 11:00 по Москве 22 февраля.

Ранее в морском координационно спасательном центре "Интерфаксу" сообщили, что рыболовецкий траулер Polaris с десятью членами экипажа потерял ход из-за отказа основного двигателя. Траулер находится в Баренцевом море в 81 км от полуострова Рыбачий.

Судно, по предварительным данным, принадлежит компании Nord West float.

Источник "Интерфакса" в экстренных службах региона сообщил, что на помощь траулеру вышел спасательный морской буксир М-0631 "Мурманрыба" Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ. По его словам, ситуация с траулером находится на контроле у различных ведомств, включая пограничников, но пока что нет необходимости в дополнительных ресурсах для помощи экипажу судна.

Баренцево море Polaris Мурманская область

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