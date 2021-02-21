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Арабский фонд Tawazun закажет у России 200 легких вертолетов и беспилотников

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Фонд развития обороны и безопасности ОАЭ Tawazun после вхождения в капитал российского конструкторского бюро "ВР-Технологии" планирует заказать 200 легких вертолетов и беспилотников его разработки, сообщил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Помимо финансовых инвестиций арабские партнеры уже стали якорными заказчиками будущей продукции: достигнута договоренность о поставках 100 легких вертолетов VRT500 и 100 беспилотников VRT300 начиная c 2023 года. Так, в рамках выставки IDEX-2021 на стенде фонда Tawazun уже представлен макет беспилотника VRT300 в раскраске полиции Абу-Даби", - сказал Чемезов.

Сейчас ООО "ВР-Технологии" на 100% принадлежит АО "Вертолеты России" (входит в "Ростех"). В конце 2019 года сообщалось, что Tawazun, до этого ставший инвестором российского производителя люксовых автомобилей Aurus, планирует приобрести 50% в "ВР-Технологиях". Соглашение об основных условиях сделки было подписано "на полях" выставки Dubai Airshow.

На правах равных партнеров компании планируют инвестировать в развитие КБ не менее 400 млн евро, заявлял гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский. Это, говорил он, позволит "сделать продукцию компании конкурентоспособной и востребованной во всем мире". VRT500 и беспилотник VRT300 имеют хорошие перспективы на рынках Ближнего Востока, отмечал тогда Чемезов.

Первоначально сделку планировалось завершить в первом квартале 2020 года. В воскресенье глава "Ростеха" обозначил новый срок - первое полугодие этого года.

На вопрос, выбрана ли уже производственная площадка для выпуска VRT500 и VRT300, Чемезов сказал: "Сейчас проекты находятся на этапе рабоче-конструкторской документации, для организации производства мы рассматриваем различные площадки, входящие в холдинг "Вертолеты России".

Российско-арабское СП будет сосредоточено на разработке и производстве вертолетной техники "исключительно гражданского назначения", добавил он. В стратегии компании "запланирован вывод продуктов на формирующийся рынок городского воздушного транспорта".

Ростех Сергей Чемезов

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