Ребенок погиб при пожаре в Хабаровском крае

Еще двое детей пострадали

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Ребенок стал жертвой пожара в жилом доме в Хабаровском крае, еще двое детей госпитализированы, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

Пожар, площадь которого составила 100 кв. метров, произошел минувшей ночью в селе Сергеевка Хабаровского района. Загорелся деревянный двухквартирный дом, в котором находились пять человек - родители и трое детей.

Хозяева дома рассказали, что они проснулись от дыма и успели спасти через окно двух дочерей 2015 и 2019 годов рождения. Мужчина пытался найти сына, который спал в комнате ближе к очагу огня, но не смог из-за сильного дыма и огня. Мальчик 2010 года рождения был найден мертвым. Девочек, отравившихся дымом, госпитализировали.

В ликвидации последствий пожара задействовано 20 человек и 7 единиц техники. Причина возгорания устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники Государственного пожарного надзора.