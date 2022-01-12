Трое человек пострадали при пожаре жилого дома в Хабаровске

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Пожар в многоквартирном деревянном доме произошел в Хабаровске в ночь на 12 января, трое человек пострадали, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

"Эвакуировано 20 человек, в том числе трое несовершеннолетних. В результате пожара пострадало три человека, двое из них доставлены в медицинское учреждение с отравлением продуктами горения", - сказано в сообщении.

Дом 1940 года постройки, в котором произошел пожар, находится в северной части Хабаровска.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Краснофлотского района Хабаровска Максим Ковтонюк. Прокуратура города Хабаровска проводит проверку соблюдения прав жителей дома и даст оценку работе управляющей компании, а также органов местного самоуправления.