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В Сочи в ближайшие часы начнутся переговоры Путина и Лукашенко

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начнутся в ближайшие часы в Сочи.

Как сообщили в Кремле, на встрече президенты планируют обсудить вопросы интеграции в рамках Союзного государства, а также проекты в торгово-экономической и энергетической областях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что на встрече может обсуждаться и уголовное преследование экс-главы Белгазпромбанка", бывшего претендента на пост президента Беларуси " Виктора Бабарико и заявления о "московском следе" в его деле.

При этом Песков подчеркнул, что Москва не намерена вмешиваться в дело Бабарико.

Он также предположил, что Лукашенко "наверняка есть, о чем проинформировать российского президента: только что завершилось Всенародное собрание".

Песков отметил, что пресс-конференция по их итогам пока не планируется, но в случае, если лидеры посчитают необходимым сделать какие-то заявления, то они смогут это сделать.

В преддверие визита в СМИ появилась информация о том, что в ходе визита может обсуждаться вопрос предоставления Минску очередного кредита в размере $3 млрд. Сам Лукашенко позднее опроверг эту информацию.

Президент Белоруссии прибыл в Россию еще 19 февраля.

Владимир Путин Александр Лукашенко Сочи Белоруссия

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