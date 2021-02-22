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Встреча Лукашенко и Путина началась в Сочи

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина проходит в Сочи, сообщает госагентство БелТА.

Планируется, что лидеры двух стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах.

Кроме того, Лукашенко и Путин обменяются мнениями по тематике международной повестки дня.

Незадолго до начала встречи близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал "Пул Первого" сообщил, что регламента по продолжительности переговоров нет. Более того, есть планы, что Лукашенко и Путин вместе пообедают и покатаются на лыжах.

Владимир Путин Александр Лукашенко Белоруссия Сочи

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