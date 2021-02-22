В Госдуме пообещали не оставлять без ответа санкции ЕС по Навальному

Брюссель последовательно ведёт линию на спад во взаимном диалоге, причём по абсолютно надуманным и провокационным поводам

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что за санкциями против России в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным последует ответ со стороны РФ.

"Очередной санкционный выпад не останется без ответа с российской стороны", - сказал Слуцкий журналистам в понедельник.

Он также полагает, что "санкции Евросоюза по кейсу Навального станут еще одним шагом к деградации отношений с Россией".

Слуцкий отметил, что "Брюссель последовательно ведёт линию на спад во взаимном диалоге, причём по абсолютно надуманным и провокационным поводам".

"Это не может никак способствовать какой-либо нормализации", - считает глава комитета.

Ранее Боррель пообещал санкции против ответственных за приговор Навальному.

"В ответ на события вокруг ситуации с господином Навальным мы достигли политического соглашения о подготовке ограничительных мер против тех, кто несет ответственность за его арест, выдвижение обвинения и приговор", - заявил Боррель на пресс-конференции.

"Я надеюсь, что все будет решено скоро. Возможно, это займет неделю. Я надеюсь, что не больше", - добавил он.

Боррель не стал делать предположения, против кого конкретно будут введены ограничительные меры.

По данным источников, санкции в итоге могут ввести против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, директора Росгвардии Виктора Золотова, генпрокурора Игоря Краснова и директора ФСИН Александра Калашникова.