Боррель пообещал санкции против ответственных за приговор Навальному

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Главы МИД стран ЕС достигли политического решения о подготовке санкций против России в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным, заявил на конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"В ответ на события вокруг ситуации с господином Навальным мы достигли политического соглашения о подготовке ограничительных мер против тех, кто несет ответственность за его арест, выдвижение обвинения и приговор", - заявил Боррель на пресс-конференции.

Он уточнил, что санкции будут готовы не позже, чем через неделю. Боррель не стал делать предположения, против кого конкретно будут введены ограничительные меры.

"Чтобы ввести санкции, нужны четкие доказательства того, что человек напрямую участвовал в рассматриваемых нами событиях", - сказал Боррель.

"Мы не можем вводить санкции просто потому, что кто-то нам не нравится", - добавил он, отвечая на вопрос журналиста о том, почему в ЕС не хотят подумать о санкциях против представителей российского бизнеса.

Ранее европейские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в ходе встречи 22 февраля министры не обсуждали имена людей, против которых могут быть введены ограничительные меры. Однако, по данным источников, санкции в итоге могут ввести против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, директора Росгвардии Виктора Золотова, генпрокурора Игоря Краснова и директора ФСИН Александра Калашникова.

По данным европейских журналистов, представителей крупного российского бизнеса в санкционном списке не ожидается.

В понедельник в Брюсселе прошёл Совет ЕС по иностранным делам, одной из основных тем которого стали отношения ЕС и России и возможность начать подготовку санкций против нее.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" на реальный срок за то, что он пропускал регулярную регистрацию в течение испытательного срока. Суд зачел ему 1,5 месяца домашнего ареста в срок лишения свободы. Таким образом, в колонии Навальному остается провести около 2,5 лет.